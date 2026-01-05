Haberler

Çekmeköy'de kaybolan Alzheimer hastasından haber alınamıyor

Güncelleme:
Çekmeköy'de kaybolan 78 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Pamukçu, 19 Aralık'tan beri aranıyor. Ailesinin yaptığı aramalardan sonuç alınamayınca emniyete kayıp başvurusu yapıldı ve arama çalışmaları devam ediyor.

Çekmeköy'de kaybolan 78 yaşındaki Alzheimer hastası, 19 Aralık'tan beri aranıyor.

Alınan bilgiye göre, Çekmeköy'de yaşayan Alzheimer ve kalp hastası Mehmet Pamukçu, 19 Aralık'ta geliniyle birlikte torununu almak için okulun önüne gitti.

Gelininin çocukla ilgilendiği sırada okul çevresinden ayrılan Pamukçu'dan bir daha haber alınamadı.

Yakınları tarafından çevrede yapılan aramalardan sonuç alınamaması üzerine emniyete kayıp başvurusu yapıldı.

Pamukçu'yu arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
