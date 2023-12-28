Çekiciye Arkadan Çarpan Otomobilin Sürücüsü ve Yanındaki Kişi Hayatını Kaybetti

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde çekiciye arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Melih Türk (22) ile yanındaki Betül Kuru (19) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında ilçedeki Mehmet Bodur Caddesi'nde meydana geldi. Elektrikçide çalışan Melih Türk'ün kontrolünü yitirdiği 17 HP 563 plakalı otomobil, aynı yöne giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 TCK 89 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Melih Türk ile yanındaki Betül Kuru'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.