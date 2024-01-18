Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Kaymakam hastaları ziyaret etti

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Kaymakam Fidan Bozkır, Şehit Harun Koçak Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret etti.

Ziyarette hastane hakkında Başhekim Duran Yalçın'dan bilgi alan Bozkır, hastalarla sohbet etti, taleplerini aldı.

Bozkır, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Şehit Harun Koçak Devlet Hastanesi'nin ilçenin sağlık alanındaki önemli merkezi olduğunu söyledi.

Sağlık personelinin fedakarca çalışarak vatandaşa kaliteli hizmet sunduğunu aktaran Bozkır, "Ziyaretimizde hem hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik hem de hastanemizin genel durumu hakkında bilgi aldık. Sağlık çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Başhekim Yalçın da ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Bozkır'a teşekkür etti.