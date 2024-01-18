Üye Girişi
Haberler

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Kaymakam hastaları ziyaret etti

Güncelleme:
Abone Ol

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Kaymakam Fidan Bozkır, Şehit Harun Koçak Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret etti. Ziyarette hastane hakkında bilgi alan Bozkır, hastalarla sohbet etti ve taleplerini aldı. Kaymakam Bozkır, hastanenin ilçenin sağlık alanındaki önemli merkezi olduğunu belirtti ve sağlık personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Kaymakam Fidan Bozkır, Şehit Harun Koçak Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret etti.

Ziyarette hastane hakkında Başhekim Duran Yalçın'dan bilgi alan Bozkır, hastalarla sohbet etti, taleplerini aldı.

Bozkır, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Şehit Harun Koçak Devlet Hastanesi'nin ilçenin sağlık alanındaki önemli merkezi olduğunu söyledi.

Sağlık personelinin fedakarca çalışarak vatandaşa kaliteli hizmet sunduğunu aktaran Bozkır, "Ziyaretimizde hem hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik hem de hastanemizin genel durumu hakkında bilgi aldık. Sağlık çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Başhekim Yalçın da ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Bozkır'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Çekerek Yozgat Hastane Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 16. Bölüm FOX TV CANLI izle! Sakla Beni CANLI İzle! Star TV Sakla Beni 12. Bölüm HD CANLI izleme linki! Mandıra Filozofu İstanbul filmi oyuncuları kim? Mandıra Filozofu İstanbul konusu, oyuncuları ve Mandıra Filozofu İstanbul özeti! Mandıra Filozofu İstanbul nerede çekildi? Mandıra Filozofu 1,2 ne zaman çekildi? Mandıra Filozofu hangi yılda, hangi şehirde, hangi köyde çekildi? AK Parti belediye başkan adayları tam liste! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti adayları kimler? Mandıra Filozofu konusu ne? Mandıra Filozofu oyuncuları kimler? Mandıra Filozofu nerede çekildi? Müfit Can Saçıntı öldü mü? Müfit Can Saçıntı yaşıyor mu? Müfit Can Saçıntı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Müfit Can Saçıntı'ın hayatı ve biyografisi! Aldatmak canlı izle! 18 Ocak ATV Aldatmak 54. bölüm canlı izle! Aldatmak son bölümde neler oldu? ATV canlı izle! 19 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 19 Ocak Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! AK Parti Zonguldak adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Zonguldak Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Yozgat adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Yozgat Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Van adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Van Belediye başkan adayı kim oldu 2024?
title