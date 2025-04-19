Cehennem Deresi Doğaseverlerin İlgi Odağı Oldu

Cehennem Deresi doğaseverlerin ilgi odağı oldu

ŞIRNAK - Şırnak'ta bulunan ve yıllarca terör nedeniyle gidilemeyen Cehennem Deresi, el değmemiş doğası, kanyonu ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin birçok ilinden Şırnak'a gelen doğa severlerin ilk durağı İdil ve Güçlükonak ilçeleri arasında yer alan ve doğasıyla dikkati çeken Cehennem Deresi bölgesi ve Finik Kalesinin eteklerindeki Dicle Nehri oldu. Türkiye'nin birçok şehrinden gelen vatandaşlar, güzel havayı değerlendirerek Cehennem Deresi özellikle ilkbahar aylarında doğaseverlerin vazgeçilmez rotalarından biri haline geldi. Şırnak'ın saklı güzelliği Cehennem Deresi, bölgede sağlanan huzur ve güven ortamı sayesinde mağara, kanyon, vadi, dik yamaçlar, doğal kaynak suyu ve yeşil alanlarıyla doğaseverleri ağırlıyor. Vatandaşlar Cehennem Deresinde özellikle ilkbahar aylarında balık avlama, yürüyüş ve piknik yapma imkanı buluyor.

Cizre'de öğretmenlik yapan Bayhan Kaplan, "Bu yakın çevrede gidebileceğimiz en güzel bölgelerden bir tanesi burası olduğu için sürekli hafta sonlarını burada nehir kenarında bu şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Güzel bir ortam, güzel bir hafta sonu oluyor. Cehennem deresinin güzel bir doğası ve manevi bir anlamı olduğu için burayı tercih ediyoruz. Şırnak'ta, Türkiye'nin herhangi bir yerinde olsun, doğal güzellikleri ön plana çıkan bir bölge, sanılandan daha güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü mevcut algı farklı olduğu için, insanlar bu doğal güzellikleri fazla göremiyor. Şırnak bu konuda çok güzel, gelip, gezilmesi gereken yerlerin başında geliyor" dedi.

Şırnak'ta kamu görevi yapan çocuklarını Ankara'dan ziyarete gelen Mustafa Yaşar, "Biz Ankara'dan geliyoruz, oğlum burada kamu görevi yapıyor, ziyaretine geldik. Şırnak Cehennem Deresinin doğal güzelliklerini görmeye geldik. Cehennem Deresi görmeye değer bir yer, daha önce sevilmeyen, istenmeyen olaylar olmuştu. Şükürler olsun o günler geride kaldı, atlatıldı. Bütün insanlar kardeşlik içerisinde mutlu ve huzurlu bir şekilde eğlenip, gezebiliyor. Doğal güzellikleri, gezilecek, görülecek çok güzel yerlerdir" diye konuştu.