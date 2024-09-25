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ÇEDES Projesi ile Sarıoğlan'da Eğitimde Çevre Bilinci Artırılacak

ÇEDES Projesi ile Sarıoğlan'da Eğitimde Çevre Bilinci Artırılacak
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Sarıoğlan ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda ÇEDES Projesi kapsamında 2024-2025 eğitim yılı faaliyetleri değerlendirildi. Proje ile çevre bilincinin artırılması ve öğrencilerin çevre dostu bireyler olarak yetiştirilmesi hedefleniyor.

Sarıoğlan ilçesinde, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında toplantı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğündeki toplantıda, komisyon üyeleri, 2024-2025 eğitim yılı faaliyetlerini görüştü.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Ergül başkanlığındaki toplantıda, eğitimde çevre bilincinin artırılması ve öğrencilerin çevre dostu bireyler olarak yetiştirilmesi amacıyla yapılacak faaliyetler, projeler ve iş birlikleri değerlendirildi.

Yeni eğitim yılında ÇEDES kapsamında yürütülecek projelerle ilçedeki okullarda çevre bilincini artırmaya yönelik farkındalık çalışmaları, geri dönüşüm faaliyetleri ve yeşil alanların korunması gibi konular ele alındı.

Ergül, burada yaptığı konuşmada, ÇEDES Projesi'nin ilçede başarılı şekilde uygulanması için tüm öğretmen, öğrenci ve velilerin işbirliği içinde olmasının önemini vurguladı.

Ergül, bu proje ile Sarıoğlan'ın daha yaşanabilir bir çevreye sahip olma yolunda önemli adımlar atacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Hasan Baldık - Güncel

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