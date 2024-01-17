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Sultangazi'de Cebeci Mahallesi Kapalı Pazarı açıldı

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Sultangazi Belediyesince yapımı tamamlanan Cebeci Mahallesi Kapalı Pazarı'nın açılışı, Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Sultangazi Belediyesince yapımı tamamlanan Cebeci Mahallesi Kapalı Pazarı'nın açılışı, Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, S Caddesi'nde inşa edilen, içinde kapalı pazar, otopark alanı ve galericiler sitesinin de bulunduğu merkezin yapımı tamamlandı.

Kapalı pazar esnafını ziyaret eden Dursun, vatandaşlarla sohbet etti.

Dursun, eski pazarın trafik ve yaya sirkülasyonunu olumsuz etkilediğini belirterek, "Cebeci Mahallesi'nde kurulan Pazartesi Pazarı artık yeni yerinde hizmet veriyor. Eskiden pazarın kurulduğu gün burada kargaşa hakimdi. Olumsuz hava şartlarında da hem yayalar hem de araçlar zor anlar yaşıyordu. S Caddesi Kapalı Pazar, otopark alanı ve Galericiler Sitesi'nin yapımı ile hepsi geride kaldı. Komşularımız yeni pazar alanına kavuştu. Pazar alanının yanı sıra kapalı otoparkıyla da hizmet veren merkezimiz bölgemizin önemli yükünü alacak. Komşularımızın pazar alanına rahatça ulaşabilmesi için ücretsiz ring seferleri de düzenliyoruz. Komşularımıza hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Birçok kişiye istihdam sağlanacak

Alanda, yaklaşık 650 araçlık kapalı otopark, elektrikli şarj istasyonu, engelli parkı da bulunuyor. Galericiler Sitesi'nde dükkanlar yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Oto galeriden ekspertiz dükkanına kadar ilçenin ticaretine katkı sağlayan Galericiler Sitesi, birçok kişiye istihdam sağlayacak.

Tesisin çevresinde yeşil alan çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar sonucunda, 6 bin metrekarelik alanda çocuk parkı, oyun alanı, yürüyüş yolu ve yeşil alan da yer alacak.

Kaynak: AA / Güncel

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