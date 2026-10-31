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Cazan'da erken uyarı sistemi devrede, Sivil Savunma tehlikenin geçtiğini açıkladı

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Sivil Savunma Müdürlüğü, Cazan bölgesinde erken uyarı sisteminin devreye alındığını X hesabından duyurdu ancak tehlikenin niteliğine dair bilgi vermedi. Kısa süre sonra tehlikenin geçtiği belirtildi; halka kalabalık oluşturmaması ve görüntü çekmemesi uyarısı yapıldı.

Suudi Arabistan, ülkenin güneybatısındaki Cazan bölgesinde erken uyarı sistemini devreye aldığını duyurdu.

Sivil Savunma Müdürlüğü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Cazan bölgesinde erken uyarı sisteminin devreye alındığını açıkladı ancak tehlikenin niteliğine ilişkin bilgi vermedi.

Sivil Savunma Müdürlüğünün erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada, söz konusu bölgedeki "tehlikenin geçtiği" ifade edildi.

Açıklamada, halka kalabalık oluşturmaması, fotoğraf ve görüntü çekmemesi uyarısı yapıldı.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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