Çaykara'da Tur Otobüsü Elektrik Direğine Çarptı: 2 Yaralı

Çaykara'da Tur Otobüsü Elektrik Direğine Çarptı: 2 Yaralı
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Trabzon'un Çaykara ilçesinde, tur otobüsünün elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası gerçekleşen kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde tur otobüsünün elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İlçenin Akdoğan Mahallesi'nde Mehmet K'nin kullandığı 34 ERN 429 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, müdahalenin ardından Of Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sultan Murat Yaylası'nı gezdikten sonra ilçe merkezine dönen kafilede 42 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hilmi Kanık - Güncel
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