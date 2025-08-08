Çaykara'da Panelvan Uçuruma Yuvarlandı: 2 Ölü, 4 Yaralı
Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir panelvan, sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde panelvanın uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
İlçenin Demirkapı Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen panelvan, uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan 6 kişi, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yabancı uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel