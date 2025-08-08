Çaykara'da Panelvan Uçuruma Yuvarlandı: 2 Ölü, 4 Yaralı

Çaykara'da Panelvan Uçuruma Yuvarlandı: 2 Ölü, 4 Yaralı
Güncelleme:
Trabzon'un Çaykara ilçesinde panelvanın uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İlçenin Demirkapı Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen panelvan, uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan 6 kişi, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yabancı uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
