Çaykara'da öğrenciler ara tatilde de sınavlara hazırlanıyor

Trabzon'un Çaykara ilçesinde ara tatil döneminde ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerine sınavlara hazırlık dersleri veriliyor.

Çaykara Merkez Zeki Bilge Ortaokulu, Çaykara Şehit Ahmet Çamur Anadolu İmam Hatip Lisesi ortaokul kısmı, Karaçam Ortaokulu, Köknar Ortaokulu, Taşkıran Mustafa Özer Ortaokulu, Taşkıran İmam Hatip Ortaokulu ve Uzungöl Şehit Mehmet Aygün Ortaokulu'nda öğrencilere yönelik kurslar düzenleniyor.

8. sınıf öğrencilerine yönelik kurs ve etüt çalışmalarında öğretmenler konu tekrarı yapıp öğrencilerin bol miktarda test çözmelerini sağlayarak test çözme tekniklerinin gelişmesini sağlamaya çalışıyor.

Çaykara Anadolu Lisesi, Çaykara Çok Programlı Anadolu Lisesi, Çaykara Şehit Ahmet Çamur Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ataköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan 12. sınıf öğrencilerine yönelik eğitimler de devam ediyor.

Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek,12. sınıf öğrencilerini okul ve yurtlarında ziyaret ederek çalışma ortamlarını inceledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, başarının anahtarının öğrenciyi planlı ve programlı şekilde çalıştırmak olduğunu belirterek, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ellerinden geldiği kadar okulların bu gayretli çalışmalarına destek olduklarını kaydetti.