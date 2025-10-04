Çaykara'da Merdiven Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Trabzon'un Çaykara ilçesinde, kırdığı beton merdivenin altında kalan Yunus Mutlu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mutlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde kırdığı merdivenin altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Elmalı Mahallesi'ndeki evinin beton merdivenini kırmaya çalışan Yunus Mutlu, merdivenin çökmesi sonucu molozların altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Mutlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA / Hilmi Kanık - Güncel