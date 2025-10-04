Haberler

Çaykara'da Merdiven Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, kırdığı beton merdivenin altında kalan Yunus Mutlu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mutlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde kırdığı merdivenin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Elmalı Mahallesi'ndeki evinin beton merdivenini kırmaya çalışan Yunus Mutlu, merdivenin çökmesi sonucu molozların altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Mutlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Hilmi Kanık - Güncel
ABD Başkanı Donald Trump: Hamas hızlı hareket etmeli, gecikmeyi tolere etmeyeceğim

Trump'tan Hamas'a "Hızlı ol" tehdidi: Tolere etmeyeceğim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Sokaklarda ölmek istemiyorum' diyen Yeşilçam oyuncusu Recep Bülbülses hayatını kaybetti

"Sokaklarda ölmek istemiyorum" diyen Yeşilçam oyuncusu vefat etti
Metil alkol zehirlenmesi! Ünlü yazar 9 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Ünlü yazar 9 aylık yaşam mücadelesini kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.