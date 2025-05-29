Çaykara'da Kaybolan 9 Yaşındaki Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 4 gün önce dereye düşen 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Bölgenin önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de ailesiyle gezdiği sırada Haldizen Deresi'ne düşerek kaybolan Faisal Ramzi Alshaikh'nin bulunması için ekipler yoğun şekilde çalışıyor.

İl Jandarma Komutanlığı, JÖAK, JAK, AFAD, AKUT, ANDA, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, UMKE ve İl Sağlık Müdürlüğünün yanı sıra çevre illerden gelen ekiplerin bölgedeki çalışmalarına, gönüllüler de eşlik ediyor.

Ailesiyle Suudi Arabistan'dan gezmek için Trabzon'a gelen Faisal Ramzi Alshaikh, 26 Mayıs'ta düştüğü derede akıntıya kapılarak kaybolmuştu.