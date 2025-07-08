Çaykara'da Camide Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Çaykara'da Camide Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
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Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Mağlakamboz Yaylası'ndaki camide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, camide hasar oluştu.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde camide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çambaşı Mahallesi'ne bağlı Mağlakamboz Yaylası'ndaki camide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında camide hasar oluştu.

Kaynak: AA / Hilmi Kanık - Güncel
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