Çaykara Belediye Başkanı Tok, Öğrencilerle İftarda Buluştu
Güncelleme:
Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Uzungöl Şehit Mehmet Aygün İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen iftar programında öğrencilerle bir araya geldi. Tok, manevi değerlerin yaşatılması açısından 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinliklerine verdikleri önemi vurguladı.

Çaykara Belediye Başkanı Tok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, Çaykara Anadolu Lisesi Müdürü Veysel Somuncu ve öğrenciler, Uzungöl Şehit Mehmet Aygün İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen iftarda buluştu.

Öğrencilerle iftar yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tok, öğrencilerin manevi değerleri yaşamaları anlamında gerçekleştirilen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliklerine büyük önem verdiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Hilmi Kanık
