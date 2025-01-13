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Çaykara Anadolu Lisesi'nden SMA Hastası Çocuklara Destek Kermesi

Çaykara Anadolu Lisesi'nden SMA Hastası Çocuklara Destek Kermesi
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Trabzon'un Çaykara ilçesinde Anadolu Lisesi, SMA hastası çocuklar için bağış toplamak amacıyla kermes düzenledi. Kaymakam Gürdal Erbek, etkinliği örnek buldu ve destek verenlere teşekkür etti.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri SMA hastası çocuklar için kermes düzenledi.

Okul bahçesinde düzenlenen kermeste konuşan Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, örnek bir etkinliğin yapıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Hazırlanan yiyeceklerin sergilendiği kermesten elde edilecek gelir, SMA hastası çocuklar yararına bağışlanacak.

Programa, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Çaykara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, Çaykara Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Gönan,Çaykara Anadolu Lisesi Müdürü Veysel Somuncu ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Hilmi Kanık - Güncel
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