Çayırova'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Sürücü Tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 19 yaşındaki Hüseyin Boz hayatını kaybetti, kazaya karışan tır ve kamyon sürücüleri tutuklandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili gözaltına alınan tır ve kamyon sürücüleri tutuklandı.

Şekerpınar-Gebze Bağlantı Yolu D-100 kara yolu istikametinde Hüseyin Boz idaresindeki 34 HH 3776 plakalı kamyonet, aynı yöne ilerleyen ve sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 06 YA 3831 plakalı kamyon ve 34 UZ 0041 plakalı tırla çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonette sıkışan ve bulunduğu yerden ekiplerce çıkarılan Hüseyin Boz'un (19) hayatını kaybettiği belirlendi.

Boz'un cesedi Gebze Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan kamyon ve tır sürücüleri gözaltına alındı.

Tır sürücüsü T.T. ile kamyon sürücüsü A.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
