Çayırova'da su deposu havalandırma kuyusuna düşen belediye personeli yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde su deposunun havalandırma kuyusuna düşerek yaralanan belediye personeli, tedavi altına alındı. Şekerpınar Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, belediye personeli Doğan K. su deposuna ait havalandırma kuyusunun beton kapağının kırılması sonucu yaklaşık 4 metrelik boşluğa düştü. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılan yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde su deposunun havalandırma kuyusuna düşerek yaralanan belediye personeli, tedavi altına alındı.

Şekerpınar Mahallesi Yağmur Sokak'ta yürütülen çalışmada, belediye personeli Doğan K. (32) su deposuna ait havalandırma kuyusunun beton kapağının kırılması sonucu, yaklaşık 4 metrelik boşluğa düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerince bulunduğu yerden kurtarılan Doğan K, sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.