Kocaeli'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli, 'ateşli silahla kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde silahla 1 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle 5113. Sokak'ta önceki gün S.D'yi silahla yaralayan Ö.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
"Ateşli silahla kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı."
Kaynak: AA / İbrahim Aktaş