Haberler

Kocaeli'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli, 'ateşli silahla kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde silahla 1 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle 5113. Sokak'ta önceki gün S.D'yi silahla yaralayan Ö.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Ateşli silahla kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı."

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı

Jandarmadan şafak operasyonu! Yüzlerce kişi yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı

Oruç tutan çocuğun velisine gönderilen mesaj tartışma yarattı
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...

Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti

Yer: Gazze! Fotoğraftaki anormalliği fark edeniniz oldu mu?
Cem Yılmaz'dan kas şov: Yeni filmine hazırlanıyor

Cem Yılmaz bu kez kaslarıyla şov yaptı
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı

Oruç tutan çocuğun velisine gönderilen mesaj tartışma yarattı
Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor

Ünlü çiftten güzel haber: Aile genişliyor
Fransa'da kışlada alkol alan askerlerin oyunu kanlı bitti

Kışlada alkol alan askerlerin eğlencesi kanlı bitti! Akılalmaz oyun