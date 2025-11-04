Çayırova'da Kanalizasyon Kazısı Sırasında İşçi Toprak Altında Kaldı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kanalizasyon kazı çalışmaları sırasında toprak altında kalan işçi, ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı. Yaralı işçi hastaneye sevk edildi.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kanalizasyon kazı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi kurtarıldı.
Şekerpınar Mahallesi'nde bulunan inşaat şantiyesinde yürütülen kanalizasyon kazı çalışmasında Resul G. kayan toprağın altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma Timi (ÇAK-TİM), Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK) ekipleri sevk edildi.
Resul G, ekiplerin çalışmasıyla toprak altından çıkartıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel