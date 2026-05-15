Kocaeli'de evden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alından 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 9 Mayıs'ta ilçedeki bir evden 640 bin lira değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalınması üzerine polis ekipleri çalışma yürüttü.

İnceleme ve araştırmalar sonucu yaşları 18'den küçük olan şüpheliler E.L. ve N.B. Gebze'de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.