Sürücüsünün drift yaptığı otomobil takla attı; o anlar kamerada

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda drift sırasında takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Kaza, başka aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, sabah saatlerinde, Şekerpınar Mahallesi Balçık Yolu'nda meydana geldi. Yolda sürücüsünün drift atarak ilerlediği otomobil, kontrolden çıktı. Otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Kazada, otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen yaralı sürücü, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Kaza anı, başka bir otomobilin sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.