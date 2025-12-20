Haberler

Kocaeli'de camide başıboş gezen pitbullun sahibine adli ve idari işlem uygulandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir cami içinde başıboş gezen pitbull cinsi köpek, insanlarda korku yaratırken, sahibine adli ve idari işlem yapıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde cami içinde başıboş gezen pitbull cinsi köpeğin sahibi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, dün Şekerpınar Mahallesi Marmara Geri Dönüşümcüler Camisi içinde pitbull cinsi bir köpeğin başıboş dolaşmasının insanlarda korku ve endişeye neden olduğu belirtildi.

İhbar üzerine harekete geçen Çayırova Belediyesi ekiplerinin köpeği yakalayarak Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim ettiği bilgisi verilen açıklamada, köpeğin sahibi olduğu belirlenen N.U. hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 177. maddesi kapsamında "hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma" suçundan adli işlem yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, köpeğin sahibine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce de idari yaptırım uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
