Yozgat'ta Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü düzenlendi
Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde, Sarıkamış harekatının 109. yıl dönümünde Çayıralan Kaymakamlığınca düzenlenen 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Yürüyüşe Kaymakam Vekili Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Ömer Coşar, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Vekili Çelik, şehitleri ve gazileri saygıyla anarak ruhlarının şad olmasını diledi.
Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde, "Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü" düzenlendi.
Sarıkamış harekatının 109. yıl dönümünde Çayıralan Kaymakamlığınca düzenlenen ve Hükümet Konağı önünden başlayan yürüyüş, Kaynarpınar mesire alanında son buldu.
Kaymakam Vekili Mustafa Çelik, "Bu toprakları bize vatan yapan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun." dedi.
Programa Belediye Başkanı Ömer Coşar, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.