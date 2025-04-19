Çayeli'nde Teleferik Kazası: Bir Çiftçi Hayatını Kaybetti

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yenicami Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede çay üreticisi Aydın Sarı, çay bahçesinde gübre atmak için ilkel teleferiği kullanmak istedi. Sarı, aşağıya yönlü hareket halindeki ilkel teleferiğin halatına dolanınca yamaçtan düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Sarı'nın cansız bedeni düştüğü yerden ekipler tarafından çıkarılarak, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel