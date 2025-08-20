Çayeli'nde heyelan yaşanan alandaki istinat duvarı çalışmaları tamamlandı

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, ilçede yaşanan heyelan sonrası yapımına başlanan istinat duvarının tamamlandığını belirtti.

Çiftçi, Eskipazar Mahallesi'nde 19 Kasım 2024'de arka tarafındaki toprak kütlesinin kaydığı 6 katlı apartmanın arka bölümüne yapılan istinat duvarının olduğu alanda incelemede bulundu.

İstinat duvarının yapıldığı alanın dik ve engebeli olduğunu belirten Çiftçi, şöyle devam etti:

"Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden yetkililerden ve üniversite hocalarımızdan proje konusunda destek aldık. Arazi çok dik, çok dar bir alan. Daha büyük riskleri ortadan kaldırmak adına burada bir çalışma yapıldı ve bu çalışmanın önemli bir kısmı, yani tehdit oluşturan kısmı çok şükür ortadan kaldırdık."

Çitfçi, bölgedeki heyelan riskine karşı çalışmaların devam edeceğine işaret ederek, "Burada yüzde 70'in üzerinde bir eğim var. Böyle bir eğimli alanda iş makinasının çalıştırabileceğiniz bir zemin yok. Yukarıda da her an heyelan olabilecek bir alan var. Sürekli yağmur yağan bir bölge. Üç gün hava açıksa beş gün yağmur yağıyor. Bu riskleri ortadan kaldırmamız gerekiyordu. Çok şükür bu riskler kalktı. Şu an mevcut risk ve mağduriyetler ortadan kaldırıldı." ifadelerini kullandı.