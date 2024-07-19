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Çayeli'nde heyelan anı kameraya böyle yansıdı

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Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelan anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Heyelan, Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesi'ne bağlı Seslidere mahallesi'nde meydana geldi. Seslidere Mahallesi'nde bulunan bir taş ocağında heyelan meydana geldi. Meydana gelen heyelan o esnada bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

Çayeli'nde heyelan anı kameraya böyle yansıdı

RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelan anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Heyelan, Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesi'ne bağlı Seslidere mahallesi'nde meydana geldi. Seslidere Mahallesi'nde bulunan bir taş ocağında heyelan meydana geldi. Meydana gelen heyelan o esnada bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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