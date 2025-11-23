Haberler

Çayeli Hamsi Festivali'nde 2 Ton Hamsi İki Saatte Tükendi

Rize'nin Çayeli ilçesinde düzenlenen 3. Hamsi Festivali, binlerce kişinin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde 2 ton hamsi, katılımcılara ikram edilirken, 2 saatte tüketildi.

RİZE'nin Çayeli ilçesinde düzenlenen 'Hamsi Festivali'nde 2 ton hamsi, 2 saatte tükendi.

Çayeli ilçesinde bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Hamsi Festivali, renk görüntülere sahne oldu. İlçe sahilinde gerçekleştirilen festivalde 2 ton hamsi ızgıra ve yağda pişirilip, misafirlere ikram edildi. Binlerce kişinin katıldığı festivalde, hamsi ikramı ile katılımcılar mangallara yöneldi. Görevlilerin hamsi yetiştirmekte zorlandığı etkinlikte, 2 saatte 2 ton hamsi tüketildi. Hamsi yemek için sıraya girenler uzun kuyruklar oluştururken, çocuklar da parkta eğlenceli anlar yaşadı.

'ESAS AMAÇ, BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE OLMAK'

Festivalde konuşan Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, "Bu sene hamsi bol oldu. Bu etkinliği 2 yılda bir yapıyoruz. Bazı yıllarda hamsi olmadı. Bu yıl çok bereketli, bol bir hamsi sezonu oldu. Hava çok güzel, bütün olumlu parametreler var. Çocukları aileleri, hemşerilerimiz buraya davet ettik. Bu güzel havada onlar olmasa olmazdı. Bu etkinliğin en güzel kısmı hemşerilerimizin burada olması. İl merkezi ve çevre ilçelerden de etkinliğe katılanlar oldu. Burada esas amaç, birlik ve beraberlik içinde olmak. Genelde zor bir zamanda bir araya geliyoruz. Depremler, sel felaketleri, heyelanlarda bir araya geliyoruz. Böyle de bir araya gelmekte gerekiyor. Onun için böyle sosyal alanlarda bir araya gelmek gerekiyor. Burada yaklaşık 2 ton hamsi kestirdik" diye konuştu.

'BEKLEDİĞİMİZE DEĞDİ'

Etkinliğe katılan Hayri Sarı, "Etkinliği mükemmel ötesi buldum. Ben sosyal medyadan gördüm, köyde işimi bırakıp geldim. Çok kalabalık. Güzel hamsi dağıtıldı. Memnunum, yedim, lezzetliydi. Balık deyince Rizelinin aklına öncelikle hamsi gelir. Kuyrukta bir saat bekledik. Beklediğimize de değdi" dedi.

Dursun Ali Kömürcü de "Güzel bir gün güzel hamsiyle başlar. Burada emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ne mutlu vatandaşa hizmete edene. Hamsi on numara" diye konuştu. Nevzat Yılmaz ise "Bu etkinliği burada organize eden başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çayeli'nde birlik ve beraberlik adına yapılan bu organizasyonların ilçe için ne kadar değerli olduğunu bu kalabalık gösteriyor. Hamsiler lezzetliydi" dedi.

