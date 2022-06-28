Çaydeğirmeni'nde evler ve iş yerleri sular altında kaldı, mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı

Çaydeğirmeni'nde evler ve işyerleri sular altında kaldı, mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde etkili olan kuvvetli sağanakla birlikte derelerin taşması sonucu çay Mahallesi'nde evler sular altında kaldı.

Zonguldak'ta gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kuvvetli sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Karayolları ekipleri bölgede temizlik ve yol açma çalışmalarına destek verdi. Öte yandan Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde mahsur kalan 2 yavru köpek ekipler ve vatandaşların çabaları sonucu selde mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. İş yeri sular altında kalan Nazlı Akoğlu şunları belirtti, "Zararımız çok. Hasar tespit yapılacak. Görüldüğü gibi dükkan sular altında. 3 saattir çabalıyoruz, suyu atmaya çalışıyoruz. Ekipler zamanında geldi, ama yetersiz kaldı onlar da çok çabaladı. Ama çabaları yetersiz kaldı" diye konuştu.