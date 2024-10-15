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Çaycuma'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Çaycuma'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobiller çarpıştı, 25 yaşındaki Musa Şen hayatını kaybetti, 19 yaşındaki Ramazan G. yaralandı.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde çarpışıp alev alan otomobillerin sürücülerinden Musa Şen (25) hayatını kaybetti, Ramazan G. (19) ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çaycuma ilçesi Kayıkçılar yol ayrımında meydana geldi. Ramazan G. idaresindeki 14 GD 651 plakalı otomobil, Musa Şen yönetimindeki 14 EV 416 plakalı otomobile sol arkadan çarptı. Otomobiller alev alırken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilleri söndürdü. Sağlık ekibi otomobilinde sıkışan Musa Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan diğer sürücü Ramazan G. ise ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şen'in cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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