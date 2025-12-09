Haberler

Zonguldak'ta kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı. Otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumu ciddiyetini koruyor.

Zonguldak-Bartın kara yolunda, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 78 YB 446 plakalı otomobil, R.A'nın (56) kullandığı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan V.E'nin (33) hayatını kaybettiğini belirledi.

Aynı araçta bulunan yaralı H.T. (43) ve İ.Ö. (36), yapılan ilk müdahalenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Haberler.com
