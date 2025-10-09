Haberler

Çaycuma'da Osmanlıca Kitabe Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Milli Mücadele yıllarında yapılmış bir okulun 1922 tarihli Osmanlıca mermer kitabesi bulundu. Çaycuma Belediyesi, kitabenin tescil edilmesi için müze müdürlüğüne başvurdu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir okulun Osmanlıca kitabesinin bulunduğu bildirildi.

Çaycuma Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki tarihi Yeni Cami'nin deposunda, Milli Mücadele yıllarında Zonguldak, Bartın ve Havalisi Cepheleri Kumandanlığı yapan Yüzbaşı Cevat Rıfat'ın yaptırdığı okulun 1922 (1338) tarihli Osmanlıca mermer kitabesi ortaya çıktı.

Bir çalışma için yapılan araştırma sırasında ortaya çıkan ve camiye ait olduğu düşünülen kitabe, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü emekli öğretim üyesi Şahin Köktürk tarafından okundu.

Köktürk, kitabenin, camiye değil, bir okula ait olduğunu belirterek gerçeğin ortaya çıkmasını sağladı.

Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğüne müracaat ederek kitabenin kültür varlığı olarak tescilini isteyen Çaycuma Belediyesi, kent tarihinin en özel parçalarından birini oluşturan eserin, uygun koşullarda sergilenmesi için kendilerine zimmetle teslim edilmesini talep etti.

Müze Müdürlüğünün başvurusu üzerine konuyu gündemine alan Karabük Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bir yazıyla başvurarak görüş istedi.

Kurul, gelecek görüşe göre kitabenin nerede korunacağına karar verecek.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, altın madeni bulunmuş gibi sevinçli olduğunu belirterek, "O okulu, çocukluğumdan ben de hayal meyal hatırlıyorum. Yıkılıp yerine yapılan ortaokulun ilk öğrencileri arasında ben de vardım. Bulunan kitabe, bize bir ecdat yadigarının, tüm detaylarıyla hafızalarda ihya edilmesini sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
Gazze'de ateşkesin ardından Trump İsrail'e gitme kararı aldı

İşte ateşkeste kritik 5 günün detayları! En özel görev Trump'a
Olaydan önce video çektiği mesai arkadaşını çöp kamyonunda katletti

Bir gün önce video çektiği arkadaşını çöp kamyonunda katletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transferi için soruşturma açılmıştı! Osimhen, polise ifade verdi

Polise ifade verdi
Olaydan önce video çektiği mesai arkadaşını çöp kamyonunda katletti

Bir gün önce video çektiği arkadaşını çöp kamyonunda katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.