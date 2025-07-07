Çaycuma'da Bıçaklama Olayı: Kadın Hayatını Kaybetti

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, eşi tarafından bıçaklanan 41 yaşındaki Özlem B. hayatını kaybetti. E.B. adlı şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Perşembe beldesi Keçecioğlu Mahallesi'nde yaşayan E.B. (41) ile eşi Özlem B. arasında (35) henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sonucu E.B. bıçakla eşini yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özlem B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının cenazesi, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli E.B. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Özlem B'nin cenazesi ise Perşembe beldesi Yeni Mahalle Çıvaklar Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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