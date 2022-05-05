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AFYONKARAHİSAR - Çay Barajı tam doluluğa ulaştı

AA - Kadir Kiper - Güncel
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Afyonkarahisar'da 15 milyon metreküp su tutma kapasitesi bulunan Çay Barajı'nın son yağışlarla yüzde 100 doluluğa ulaştığı bildirildi.

Afyonkarahisar'da 15 milyon metreküp su tutma kapasitesi bulunan Çay Barajı'nın son yağışlarla yüzde 100 doluluğa ulaştığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü de twitter hesabından, Çay Barajı'nın doluluğa ulaşması nedeniyle savaklardan bir miktar suyun tahliye edildiği videoyu paylaştı.

Bölgedeki 18 bin 550 dekar tarımsal arazinin sulayacak Çay Barajı'nın yılda da 8,38 milyon metreküpte içme suyu sağlayacağı belirtildi.

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan barajın bölgenin en büyük yatırımı olduğunu ve içme suyu ile tarımsal sulamada kullanıldığını söyledi.

Barajın 105 metre yükseklik ile 15 milyon metreküp su depolama alanına sahip olduğunu dile getiren Atlı, "Bu yılki yağışlarla barajımız, yüzde 100 doluluğa ulaşmıştır. Hatta baraj doluluğu nedeniyle savaklardan tahliye edilen suyun bir kısmı, Eber Gölü'müze de can vermiştir. Hem içme suyu hem de tarımsal sulama amacıyla inşa edilen Çay Barajı'mızdan bölge halkımız faydalanmaya başlamıştır." dedi.

Atlı, bölge çiftçisinin sulu tarımla, halkına da membaa kalitesindeki içme suyuyla yüzünün güleceğini ifade etti.

AA / Kadir Kiper - Güncel

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