Çavuşoğlu, ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını "Türkiye" olarak tescil eden mektubu imzaladı - Haberler

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Çavuşoğlu, ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını "Türkiye" olarak tescil eden mektubu imzaladı

AA - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mektubu imzalaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'ne gönderdiği, ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını "Türkiye" olarak tescil eden mektubu bugün imzaladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mektubu imzalaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'ne gönderdiği, ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını "Türkiye" olarak tescil eden mektubu bugün imzaladı.

AA / Güncel

Birleşmiş Milletler Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye Güncel Haberler

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