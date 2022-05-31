Çavuşoğlu, ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını "Türkiye" olarak tescil eden mektubu imzaladı - Haberler

Çavuşoğlu, ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını "Türkiye" olarak tescil eden mektubu imzaladı
AA - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mektubu imzalaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'ne gönderdiği, ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını "Türkiye" olarak tescil eden mektubu bugün imzaladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mektubu imzalaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'ne gönderdiği, ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını "Türkiye" olarak tescil eden mektubu bugün imzaladı.
AA / Güncel