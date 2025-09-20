Haberler

Çavdarhisar'da Gözleme Yaparken Yangın Çıktı

Çavdarhisar'da Gözleme Yaparken Yangın Çıktı
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, bir binanın teras katında gözleme yaparken çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sırasında yaralanan bir köylü hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, bir binanın teras katında gözleme yapıldığı sırada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Ağarı köyünde İhsan Karagöz'e ait 2 katlı evin teras katındaki ocakta gözleme yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın çatısına sıçradı.

İlk olarak köylülerin müdahale ettiği yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlçe belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler de olay yerine gönderildi.

Ekipler, yangını yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürdü.

Binada büyük çaplı hasara yol açan yangına müdahale eden köylülerden Kazım Topuz, bacağına düşen cam parçası nedeniyle yaralandı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Topuz, sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
