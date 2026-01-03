Haberler

Evinin çatısındaki karı temizlerken düşüp yaralandı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, evinin çatısında biriken karı temizlerken dengesini kaybedip düşen A.D. hastaneye kaldırıldı ancak tedavisinin ardından taburcu edildi.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde evinin çatısında biriken karı temizlerken dengesini kaybedip zemine düşen A.D., yaralandı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

İlçeye bağlı Dikkaya köyünde yaşayan A.D., dün sabah saatlerinde biriken karı temizlemek için evinin çatısına çıktı. A.D. dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yaralanan A.D., kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. A.D.'nin çatıdan düştüğü anlar, eve ait güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
