Çatalzeytin Sahilinde Dalgalar Hasara Neden Oldu
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde 5 metreyi bulan dalgalar, sahil kenarındaki beton duvarlarla birlikte sahil yolu ve kaldırımda ciddi hasara yol açtı. Belediye Başkanı Ahmet Demir, dalgaların yerleşim alanlarını da etkilediğini belirterek, dalgakıran yapılması için gerekli görüşmelerin yapıldığını söyledi.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde dalgalar sahilde hasara neden oldu.
Karadeniz sahilindeki ilçede zaman zaman 5 metreyi bulan dalgalar nedeniyle sahil kenarında yer alan beton duvarlarda hasar meydana geldi.
Dalgalar, sahil yolu ile kaldırımın da zarar görmesine yol açtı.
Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, gazetecilere, dalgaların ilçe sahil şeridine ciddi oranda zarar verdiğini söyledi.
Bölgeye dalgakıran yapılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile görüşme yaptıklarını belirten Demir, "Sahildeki evlerde kalan vatandaşlar dalgaların çarpması nedeniyle uyku bile uyuyamıyor. Dalganın etkisiyle evler sarsılıyor. Her yıl benzer sorunları yaşıyoruz. Dalgakıranların bir an önce yapılması ve sorunun çözülmesini bekliyoruz." dedi.