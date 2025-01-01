Çatalzeytin'de Yangın: 70 Yaşındaki Adam Hastaneye Kaldırıldı
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan yangında 70 yaşındaki Bayram Açıkgöz yaralandı. Yangın, Güneşler köyündeki ahşap evde bilinmeyen bir sebepten dolayı başladı ve ev kullanılamaz hale geldi. Yaralı, hastaneye sevk edildi.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yangın çıkan evde yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Güneşler köyünde Bayram Açıkgöz'e (70) ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına Çatalzeytin Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yaralanan Açıkgöz ise ambulansla kaldırıldığı Çatalzeytin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel