Üye Girişi
Haberler
ABD'deki katliamda saldırgan öldürüldü: Terör eylemi olarak soruşturuyoruz
Belediye başkanını yalanlayan FBI, şimdi de ağız değiştirdi
Suriye'nin yeni lideri Şara, PKK ile ilk kez görüştü
Suriye'nin yeni lideri, PKK ile ilk kez görüştü
'Kılıçdaroğlu geri dönüyor' dedirten cinsten paylaşım
"Kılıçdaroğlu geri dönüyor" dedirten cinsten paylaşım
Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi
Bu sefer yakılmadı ama en az onun kadar vahşi

Çatalzeytin'de Yangın: 70 Yaşındaki Adam Hastaneye Kaldırıldı

Çatalzeytin'de Yangın: 70 Yaşındaki Adam Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan yangında 70 yaşındaki Bayram Açıkgöz yaralandı. Yangın, Güneşler köyündeki ahşap evde bilinmeyen bir sebepten dolayı başladı ve ev kullanılamaz hale geldi. Yaralı, hastaneye sevk edildi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yangın çıkan evde yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Güneşler köyünde Bayram Açıkgöz'e (70) ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına Çatalzeytin Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yaralanan Açıkgöz ise ambulansla kaldırıldığı Çatalzeytin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
img

Katliam, belediye başkanı ile FBI'ı karşı karşıya getirdi
img

Putin vanayı kapattı! Avrupa'nın gözü Türkiye'ye çevrildi
img

Resmen açıklandı! Rus birlikleri çekildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiliz liderden küstah paylaşım: Ayasofya üzerinde Yunan bayrağı
İngiliz liderden küstah paylaşım! Ayasofya üzerinde Yunan bayrağı
Narin için seslendirdiği şarkıyla tepkileri çeken Hadise'den eleştirilere yanıt geldi
Narin için söylediği şarkı tepki çekmişti! Hadise'den açıklama geldi
TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz yayınlanacak
TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz yayınlanacak
Sarallar operasyonunda tutuklananlar arasında ünlü kebapçı da var
İstanbul'un ünlü kebapçısı tutuklandı
Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru
Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru
Filistin'e destek mitinginde açılan pankart dikkat çekti
Yüz binlerin katıldığı yürüyüşte dikkat çeken pankart

Son Dakika Haberleri

Ford İsrail paylaşımı nedir, Twitter (X) hesabı hacklendi mi? 2 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 2 Ocak Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 1-2 Ocak Ümraniye, Küçükçekmece, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Muratpaşa, Serik 1-2 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 1-2 Ocak Beypazarı, Sincan, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Şehitkamil, Oğuzeli 1-2 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 1-2 Ocak İnegöl, Yıldırım, Mudanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 1-2 Ocak Aliağa, Karabağlar, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 1-2 Ocak Yüreğir, Sarıçam, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 1-2 Ocak Karatay, Ereğli, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.