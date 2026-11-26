Çatalzeytin'de fırtına dalgaları sahil yolunda hasara neden oldu, bir şerit kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde iki gündür etkili olan fırtınanın Karadeniz'de oluşturduğu dalgalar, Ginolu Caddesi'nin sahil kısmındaki yolda hasara yol açtı. Çöken yolun bir şeridi ulaşıma kapatılırken Karayolları ve belediye ekipleri bölgede önlem aldı.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde fırtına nedeniyle Karadeniz'de oluşan dalgalar kıyı şeridindeki yolun bir bölümünde hasara yol açtı.
Bölgede iki gündür etkili olan fırtına nedeniyle sahilde dev dalgalar oluştu.
İlçe ile Karadeniz arasından geçen Ginolu Caddesi'nin sahil kısmında kalan bir şeridine dalgalar zarar verdi. Çöken yolun bir şeridi ulaşıma kapatıldı.
Karayolları ve belediye ekipleri bölgede önlem aldı.
Kaynak: AA