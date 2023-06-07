Çatalca'da Tır Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Çatalca'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çatalca'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
E-80 Otoyolu Çatalca bağlantısında seyir halinde olan Yunus T. idaresindeki 22 AP 456 plakalı kumaş yüklü tır, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek, Salih A. yönetimindeki 06 VUZ 24 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, otomobil sürücüsü Salih A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Tır şoförü Yunus T. ile otomobilde bulunan 2 kişi, yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yolun İstanbul istikameti trafiğe kapanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.