Çatalca'da müstakil ev alev alev yandı

Çatalca'da bir tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı, ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Kaleiçi Mahallesi Topuklu Caddesi'nde bulunan tek katlı bir binada çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak tamamen söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

