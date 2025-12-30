Çatalca'da müstakil ev alev alev yandı

ÇATALCA'da tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Kaleiçi Mahallesi Topuklu Caddesi'nde bulunan tek katlı bir binada çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak tamamen söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi.