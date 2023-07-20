Çatalca'da otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
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Akalan Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın kısa sürede büyüyerek rüzgarın da etkisiyle geniş bir bölgeye yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye devam ediyor.
Çatalca'da otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Akalan Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir bölgeye yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel