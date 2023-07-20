Çatalca'da otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Akalan Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın kısa sürede büyüyerek rüzgarın da etkisiyle geniş bir bölgeye yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye devam ediyor.