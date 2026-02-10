KİPTAŞ ile Çatalca'daki İlke Sitesi hak sahipleri arasında kentsel dönüşüm sözleşmesi imzalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ ile Çatalca Belediyesi işbirliğinde, hak sahipleriyle "Çatalca İlke Sitesi Kentsel Dönüşüm Sözleşme İmza Töreni" gerçekleştirildi.

Çatalca'daki Nazım Özbay Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, hak sahiplerini depreme dayanıklı yeni evlerine kavuşturmak için imzaları atacaklarını söyledi.

Depremin, Türkiye'nin en önemli sorunu olduğunu dile getiren Aslan, şöyle konuştu:

"Her karış toprağımızı, en büyük gerçeğimiz depreme hazırlamak ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak için tüm adımları en hızlı şekilde atmak, hepimizin boynunun borcu. Çünkü İstanbul'u depreme hazırlamak, aslında Türkiye Cumhuriyeti devletini korumak demek. Çünkü devletin en büyük beka problemi, deprem. Ne doğal afetler suçlu aslında bu ülkede ne de afetlerden etkilenen insanlarımız suçlu. Devleti yöneten yetkililer, denetimsizlik, tedbirsizlik ve ihmalkarlıklar bu yıkımların asıl sebebi. İstanbul'u ve her karış toprağımızı depreme hazırlamak, Türkiye'mizin asıl beka meselesidir. Bunu biz çok iyi biliyoruz."

Aslan'ın konuşmasının ardından, bazı hak sahipleri ile KİPTAŞ Genel Müdürü Gürkan Kaya arasında protokol imzalandı.

Ferhatpaşa Mahallesi İstasyon Caddesi'nde 1989'da yapılan 8 blok ve 71 konuttan oluşan İlke Sitesi, 2020'de riskli yapı ilan edildi. 94 hak sahibinin bulunduğu site, bir müteahhit ile anlaşılarak, aynı yıl içinde yıkıldı. Yıkımın ardından yaşanan süreç üzerine hak sahipleri, daha sonra İBB'nin İstanbul Yenileniyor sistemine başvurdu.

Hak sahipleri ile KİPTAŞ arasında sözleşmelerin imzalanmasının ardından İlke Sitesi'nin yerine, 220 konuttan oluşacak yeni bir yapı inşa edilecek.