Çatalca'da Karavanda Yangın Çıktı

İhsan DÖRTKARDEŞ / -Çatalca'da park halindeki karavanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında karavan kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Yalıköy Mahallesi'nde park halinde olan karavanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede tüm karavanı sardı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Karavanın kullanılamaz hale geldiği yangın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.