Çatalca'da eşini silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı
Çatalca'da bir otobüs durağında bekleyen eşini silahla öldüren S.Ü., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olay, mahallenin sakinlerini sarsarken, hayatını kaybeden Gülten Ü'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Çatalca'da otobüs durağında bekleyen eşini silahla öldürdükten sonra kaçan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
Atatürk Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde otobüs durağında bekleyen Gülten Ü, eşi S.Ü. tarafından silahla vuruldu.
S.Ü. daha sonra kaçarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde, Gülten Ü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Şüpheli S.Ü. ise jandarma ekiplerince yakalandı.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel