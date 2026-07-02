Çatalca'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

Çatalca'da bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından boğazından bıçaklanarak yaralandı.

Millet Bahçesi mevkisinde D.B. ile boşanma aşamasındaki eşi A.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bu sırada A.B, karısı D.B'yi boğazından bıçaklayarak yaraladı.

Olayı gören vatandaşların tepki göstermesi üzerine şüpheli, koşarak kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, parkta bulunan vatandaşlar kanamayı durdurmak için kadına müdahale etti.

D.B, sağlık ekiplerince Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüpheli A.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, şüphelinin Millet Bahçesi'nde vatandaşlar tarafından kovalandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.