Çatak Yaylası Sonbaharda Renk Cümbüşüyle Büyülüyor
Tokat'ın Almus ilçesindeki Çatak Yaylası, sonbaharın gelmesiyle birlikte kayın ormanlarının sarı ve kahverengi tonlarıyla kaplandı. Ziyaretçiler, bu güzel manzara eşliğinde yürüyüş ve piknik yapma imkanı buluyor.
Tokat'ın Almus ilçesindeki Çatak Yaylası sonbaharın gelmesiyle hazan renklerine büründü.
Şehir merkezine 50 kilometre uzaklıkta Çevreli kasabası sınırlarında bulunan 950 rakımlı Çatak Yaylası, kayın ormanlarının kahverengi ve sarı tonlarına bürünmesiyle güzel görüntüler oluşturdu.
Orman varlığı açısından zengin olan bölgede ziyaretçiler sonbahar renkleri arasında yürüyüş ve piknik yapma imkanı buluyor.