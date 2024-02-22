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Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya Görentaş Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

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Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Görentaş Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ayrıca Kaymakam Sakarya, öğrencilerle de sohbet etti ve tavsiyelerde bulundu.

Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Görentaş Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Sakarya, kurum amirleriyle Görentaş Mahallesi'ni ziyaret etti.

Burada vatandaşlarla bir araya gelen Sakarya, talep ve önerilerini dinledi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Kayaboğaz İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'na geçen Sakarya, öğrencilerle sohbet etti, tavsiyelerde bulundu.

Görentaş Jandarma Karakolu'nu da ziyaret eden Sakarya, Çatak İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gülali Çendik'ten bilgiler aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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