Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Bilgi Mahallesini ziyaret etti.

Beraberindeki kurum amirleriyle mahalleye giden Sakarya, muhtar Hüseyin Kurt'tan bilgi aldı.

Mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Sakarya, kapılarının her zaman vatandaşa açık olduğunu belirtti.

Sakarya, ardından şehit yakınlarına da ziyarette bulundu.