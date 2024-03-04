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Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Bilgi Mahallesini ziyaret etti

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Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, beraberindeki kurum amirleriyle birlikte Bilgi Mahallesini ziyaret etti. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Sakarya, sorun ve taleplerini dinleyerek kapılarının her zaman vatandaşa açık olduğunu belirtti. Sakarya, ziyaretin ardından şehit yakınlarına da ziyarette bulundu.

Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Bilgi Mahallesini ziyaret etti.

Beraberindeki kurum amirleriyle mahalleye giden Sakarya, muhtar Hüseyin Kurt'tan bilgi aldı.

Mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Sakarya, kapılarının her zaman vatandaşa açık olduğunu belirtti.

Sakarya, ardından şehit yakınlarına da ziyarette bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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