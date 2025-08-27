Eski MKE Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı

Eski MKE Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı
Selahattin Yılmaz'ın yönettiği öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Makine ve Kimya Endüstrisi Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı. "Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Tahrip Etme, Amacı Dışında Kullanma, Hile ile Alma" suçlarından tutuklanan Sayhan'ın ev ve iş yerinde yapılan aramalarda delil niteliğinde belge ele geçirilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç örgütü üyeliği" ve "casusluk" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) eski Yönetim Kurulu Başkanı avukat İsmet Sayhan, "Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Tahrip Etme, Amacı Dışında Kullanma, Hile ile Alma" suçlarından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, Sayhan'ın tutuklanmasına karar verdi.

SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA 10 TUTUKLAMA

Geçen hafta İstanbul merkezli, Ankara, Antalya, Muğla, Samsun illerinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 17 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında "organize suç örgütü lideri" olmakla suçlanan Selahattin Yılmaz, avukat Cem Duman ve avukat Semra Ilık'ın da bulunduğu 10 kişi tutuklanmış, 6 kişi adli kontrolle, bir kişi de doğrudan serbest bırakılmıştı.

SAYHAN İÇİN " SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ" VE "CASUSLUK" SUÇLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında süren operasyonlarda dikkat çeken bir isim daha gözaltına alınmıştı. Makine ve Kimya Endüstrisinin (MKE) eski Yönetim Kurulu Başkanı avukat İsmet Sayhan, "suç örgütü üyeliği" ve "casusluk" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 4 gün önce Ankara'da gözaltına alınmıştı. Sayhan'ın evinde ve ofisinde arama yapılarak ele geçirilen delil niteliğindeki belgeler İstanbul'a getirilmişti.

TUTUKLANDI

Bu sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Sayhan, savcılık ifadesinin ardından "Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Tahrip Etme, Amacı Dışında Kullanma, Hile ile Alma" suçlamasıyla tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, Sayhan'ın tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: ANKA / Erdem Aksoy - Güncel
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDemir Acer:

Idam şart

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHiçlik:

idam demek bir kişinin başka bir kişiyi bilerek öldürmesi. kim isterki böyle bir şey yapsın ?

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıHiçlik:

Seni mutlu edecekse.. benide idam etsinler. Sen mutlu ol yeter.

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
