Eski MKE Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç örgütü üyeliği" ve "casusluk" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) eski Yönetim Kurulu Başkanı avukat İsmet Sayhan, "Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Tahrip Etme, Amacı Dışında Kullanma, Hile ile Alma" suçlarından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, Sayhan'ın tutuklanmasına karar verdi.

SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA 10 TUTUKLAMA

Geçen hafta İstanbul merkezli, Ankara, Antalya, Muğla, Samsun illerinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 17 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında "organize suç örgütü lideri" olmakla suçlanan Selahattin Yılmaz, avukat Cem Duman ve avukat Semra Ilık'ın da bulunduğu 10 kişi tutuklanmış, 6 kişi adli kontrolle, bir kişi de doğrudan serbest bırakılmıştı.

SAYHAN İÇİN " SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ" VE "CASUSLUK" SUÇLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında süren operasyonlarda dikkat çeken bir isim daha gözaltına alınmıştı. Makine ve Kimya Endüstrisinin (MKE) eski Yönetim Kurulu Başkanı avukat İsmet Sayhan, "suç örgütü üyeliği" ve "casusluk" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 4 gün önce Ankara'da gözaltına alınmıştı. Sayhan'ın evinde ve ofisinde arama yapılarak ele geçirilen delil niteliğindeki belgeler İstanbul'a getirilmişti.

TUTUKLANDI

Bu sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Sayhan, savcılık ifadesinin ardından "Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Tahrip Etme, Amacı Dışında Kullanma, Hile ile Alma" suçlamasıyla tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, Sayhan'ın tutuklanmasına karar verdi.